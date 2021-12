Kinder beschenken ist gar nicht so kompliziert

Wer Kinder hat, weiß wie das Chaos aussieht. Es beginnt für gewöhnlich genau an der Kinderzimmertür. Und dass das so ist, hat nicht nur mit dem fehlenden Ordnungssinn des Nachwuchses zu tun, sondern oft auch damit, dass die Mädels und Jungs einfach zu viel Zeugs haben. Es gibt eine immer wieder zitierte britische Studie, die den Umfang des Problems belegt: Demnach haben Kinder auf der Insel im Schnitt 238 Spielzeuge – und spielen mit genau 12 davon regelmäßig.

Man sollte sich jetzt nicht ganz genau auf diese Zahlen fixieren. Die Studie wurde nämlich von einer Spielzeugfirma in Auftrag gegeben, die sich mit Rollenspielen befasst – und deswegen vielleicht andere Arten von Spielzeug in eher schlechtem Licht sehen möchte. Aber die Größenordnung klingt schon plausibel – und hier bei uns wird es kaum anders aussehen. Und jetzt zu Weihnachten kommen sicher noch ein paar Sachen dazu. Naja, wenn man ehrlich ist, sogar ganz viele: Die Spielzeugbranche in Deutschland setzt in diesem Jahr voraussichtlich 3,8 Milliarden Euro um. Und ein beträchtlicher Teil davon entfällt halt auf Weihnachten, seit dem Luther vor mehr als 500 Jahren eingeführt hat, dass wir uns gegenseitig an Weihnachten etwas schenken.

Die eigenen Ideen hintenanstellen

Also: Unsere Kinder haben viele - vielleicht zu viele – Spielsachen. Wissenschaftlich sinnvoll ist das nicht. Denn wo es weniger Spielsachen gibt, wird kreativer und fokussierter gespielt, sagen Studien. Doch was nützt das alles? Weihnachten will man ja etwas schenken – und nichts wegnehmen. Also bekommen die Kinder in diesen Tagen noch viel mehr als sie ohnehin schon haben.

Stellt sich die Frage: Wenn das so ist, sollten wir unseren Kids wenigstens was Sinnvolles schenken – aber was? „Man sollte aus Spielzeug keine Wissenschaft machen“, sagt Erziehungswissenschaftler Volker Mehringer. Das Problem sei, dass sich einige Eltern allzu sehr davon leiten ließen, was ihrem eigenen Geschmack und Weltbild entspreche – und nicht was das Kind interessiert. Das heißt: Vielleicht schweren Herzens dann doch etwas schenken, dass sich das Kind ganz sehnlich wünscht - auch wenn man das für schrottig hält. Dann ist das halt so. Wunschzettel abarbeiten ist also ok, gerade wenn es sich um Herzenswünsche handelt, aber nur ein Stück weit – gleich kommen wir darauf noch einmal zurück.

Spielwaren-Experten sagen: Man sollte sein Kind mit dem geschenkten Spielzeug nicht überfordern – aber genau das tun viele Eltern, aus der unnötigen Angst die Kinder zu unterfordern. Das heißt: Man kann die Angaben auf der Verpackung zum angedachten Alter auf der Verpackung schon ernst nehmen – und muss nicht einer Sechsjährigen ein Spielzeug schenken, dass ab zehn empfohlen wird.

Wieviel Überraschung ist gut?

Nochmal zum Thema Wunschzettel: Forscher der US-Universitäten Harvard und Stanford haben in einer Studie herausgefunden, dass Geschenke für den Beschenkten keine Überraschung sein müssen – und trotzdem gut ankommen können. Der Berliner Erziehungswissenschaftler Friedrich Rost kontert aber: Überraschungen müssen sein, die perfekte Erfüllung aller Wünsche sei gerade für Kinder nicht wirklich erstrebenswert: „Je mehr Wünsche einfach so in Erfüllung gehen, desto weniger beglückend erleben wir den Moment des Beschenktwerdens.“ Das heißt: Beim Abarbeiten des Wunschzettels sollte man es auch nicht übertreiben.

Wichtig sei auch, sagt Rost, Kinder nicht nur zu beschenken – sondern sich auch Zeit zu nehmen, mit ihnen zu Spielen. Und der Neurobiologe Gerald Hüther treibt das Prinzip auf die Spitze: Statt Dingen, sagt er, sollten Eltern ihren Kindern Zeit und gemeinsame Erfahrungen zum Geschenk machen. „Viele Eltern schenken gedankenlos Spielzeug oder Süßes, weil man es immer so gemacht hat und es alle so machen.“ Doch das solle man angesichts von Erkenntnissen aus der Hirnforschung lieber hinterfragen: Für die Gehirnentwicklung der Kids seien Erfahrungen entscheidend, die in Form von Netzwerkstrukturen im Hirn verankert würde.