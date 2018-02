Kleine Kinder bekommen den Drehverschluss von Flaschen oft noch nicht auf. Bring deshalb deinem Kind bei, wie man Wasser kommt. Bernadette hat immer einen Becher neben dem Wasserhahn stehen und übt mit ihrem Kind regelmäßig das Prozedere. Also: Kindertreppe an die Spüle, Becher nehmen, Wasserhahn auf, Wasser rein, und so weiter.