Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Eltern vererben ihr Verhalten

Erbe – von diesem Wort haben wir oft eine falsche Vorstellung. Viele denken vielleicht an das Testament eines Verstorbenen, an ein Sparbuch oder ein kleines Häuschen. Mal davon abgesehen, dass es hier bei uns im Osten in vielen Fällen ohnehin nicht allzu viel zu vererben gibt, weil hier in der DDR-Zeit viel weniger Vermögen aufgebaut werden konnte, trifft das aber nur einen Teil des Phänomens. Denn wir erben auch etwas viel wichtigeres, das man weder in Geld ausdrücken noch irgendwie anfassen kann: Einen guten Teil unserer Eigenschaften haben wir von unseren Eltern bekommen, die sie wieder von ihren Eltern bekommen haben. Und so weiter.

Das heißt natürlich nicht, dass unser Charakter nur Produkt unserer Gene ist und wir gar nichts daran machen können. Aber die Bedeutung unserer Vorfahren ist nicht zu unterschätzen. Oder wie es das „Zeit Magazin“ mal so schön ausdrückte: Eltern haften an ihren Kindern. Das heißt: Entweder wir ahmen unsere Eltern oft nach, oder aber – wenn wir uns bewusst von ihnen absetzen wollen - wir machen genau das Gegenteil von ihnen. Sich aus diesem Kreislauf, wenn nötig, zu befreien, ist nicht einfach. Es setzt voraus, die eigenen Verhaltensmuster überhaupt zu erkennen, um sie behutsam und langfristig anpassen zu können.

Studien mit Adoptiv- und Zwillingskindern

Los geht es schon in jungen Jahren. Säuglinge imitieren Gesten, schon sechs Monate alte Babys ahmen einfache Handlungen nach. Und so läuft es immer weiter.

Für unser individuelles Verhalten spielen unsere Erbanlagen eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das haben Forscher etwa an Adoptivkindern untersucht. Die ähneln normalerweise nicht ihren Adoptiveltern, sondern in Intelligenz und Charaktereigenschaften oft eher ihren leiblichen Eltern - obwohl sie ihnen niemals im Leben begegnet sind. Auch in Zwillingsstudien, ein Kind wuchs bei einem Elternpaar auf, das zweite bei anderen, gab es ähnliche Befunde. Man könnte sagen: Eltern können ihren Kindern wohl keine Charaktereigenschaften anerziehen, die haben sie einfach so.

Aber ganz so einfach ist die Sache auf wieder nicht. So zeigen wiederum andere Zwillingsstudien, bei denen Kinder untersucht wurden, sie zwar im selben Haushalt aufwuchsen, von den Eltern aber jeweils anders behandelt wurde: Wer als Kind mehr elterliche Wärme erfahren hat, neigt später weniger zu Gefühlskälte. Die Gene sind also wichtig, aber nicht alles entscheidend.

Ein großer Teil der Wirkungsweise der DNA noch nicht entschlüsselt

„Vieles ist durch den genetischen Code vorgegeben – wobei wir einen großen Teil der Wirkungsweise der DNA noch nicht entschlüsselt haben“, sagt die Humangenetikerin Maja Hempel vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. „Von 20.000 Genen verstehen wir erst bei etwa 8000 genauer, wie sie arbeiten.“

Doch es spielen eben nicht nur die reinen Gene eine Rolle. In den vergangenen Jahren haben sich Forscher verstärkt mit dem Gebiet der sogenannten Epigenetik befasst. Sie ist eine Art Bindeglied zwischen Umwelteinflüssen und Genen. Es geht um die Frage, unter welchen Umständen welches Gen im Körper an- und ausgeschaltet wird. „Wenn wir von epigenetischen Veränderungen sprechen, meinen wir nicht, dass sich die Buchstaben der DNA, also ihre Sequenz ändert“, erklärt Alon Chen vom Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München. „Epigenetik geht über die Genetik hinaus. Wir reden dann von chemischen Veränderungen, welche beeinflussen, in was die DNA letzten Endes übersetzt wird.“

Auch erworbene Eigenschaften werden vererbt

Dabei spielen auch Traumata und Ängste eine Rolle. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie ein Mensch unter Stress reagiert. Und dafür können Erfahrungen eine entscheidende Rolle, die von Vorfahren in früheren Generationen gemacht wurden.