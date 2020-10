Warum sich der Kfz-Versicherungswechsel dieses Jahr besonders lohnt

Die KfZ-Versicherer werden nach aktuellen Berechnungen in diesem Jahr wohl einen Überschuss von 2,2 Milliarden Euro erwirtschaften. HUK Coburg und Allianz haben schon im April signalisiert, einen Teil dieses Überschusses an ihre Kunden weiterzugeben. Allerdings setzen sie das mit einem Kniff um: Das Geld wird auf die Beiträge für das kommende Jahr angerechnet. Geld zurück erhält so also nur, wer bei seiner Versicherung bleibt.