Allein zu Haus: Für eine Nacht könnt ihr euch fühlen wie Kevin

Es ist liebevoll und weihnachtlich dekoriert, genau wie im Film. Am 07. Dezember wird das Haus zur Buchung freigegeben, dann kann jeder sein Glück versuchen. Die Übernachtung würde am 12. Dezember stattfinden, der vorerst einzige Tag.

Und wer jetzt denkt: Dafür muss ich bestimmt richtig tief in die Tasche greifen. Falsch gedacht! Eine Nacht in Kevins Haus kostet euch 25 Dollar, also umgerechnet rund 23 Euro. Der Hin- und Rückflug nach Chicago dürfte allerdings etwas teurer ausfallen. Alles, was dann noch gebraucht wird, ist eine ordentliche Portion Glück. Das Online-Portal rechnet mit einem großen Ansturm. Falls ihr riesige Fans des Films seid und es für euch nichts Schöneres gibt, dann könnt ihr es natürlich trotzdem versuchen.