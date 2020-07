Kettenbrief mit dem „Gruselgoofy“ – So hilfst du deinen Kindern

Bildrechte: dpa

Konkret geht es um Botschaften, die neben WhatsApp auch auf TikTok und Instagram verbreitet werden. Sie stammen von einem "Gruselgoofy" namens "Jonathan Galindo" und der Cyberkriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger vom Institut für Polizeiwissenschaft an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg hat davor gewarnt. Demnach schreibt der Account gezielt Kinder und Jugendliche an. Vielleicht haben die ja zur Sommerferienzeit Langeweile, so könnte das Kalkül lauten.

"Gruselgoofy" spricht gezielt Kinder und Jugendliche an

Wenn die Kids reagieren, dann bekommen sie einen Link zu einer Website mit einer Liste gefährlicher Aufgaben. Diese sollen innerhalb von 50 Tagen täglich Schritt für Schritt erledigt werden. Das Problem: Einige der Aufgaben können wohl gefährlich sein und mit Selbstverletzung oder gar dem Tod enden.

„Das Grundproblem sehe ich dabei weniger darin, dass Kinder tatsächlich diese Aufgaben erfüllen, als vielmehr, dass Kinder durch den Kontakt verstört und verängstigt werden“, so Rüdiger. Die vermeintlichen Aufgaben werden nämlich begleitet von Drohungen, für den Fall, dass man nicht mitmacht.

Kettenbriefe für Kinder gibt es schon lange

Diese und ähnlich Kettenbriefe – vor dem "Gruselgoofy" gab es unter anderem die "Momo-" und die „Bluewhale-Challenge" seien eine Form der Machtdemonstration. So jedenfalls drückt es der Verein zur Aufklärung von Internetkriminalität Mimikama aus. Ziel sei es, Kindern Angst einzuflößen. Doch das, so glaubt man bei Mimikama, muss ja nicht unbedingt klappen.

Eltern, so der Ratschlag, sollten daher mit ihren Kindern über die Grusel-Kettenbriefe reden. Es gehe darum, ihnen möglichst die Angst zu nehmen. „Lässt man sich auf solche Accounts ein, passiert erstmal nichts. Wichtig ist, dass die Kinder solche Phänomene kennen und wissen, wie sie mit angsteinflößenden Inhalten umgehen können.“ Werde es ihnen zu viel, könnten sie einfach das Profil im Sozialen Netzwerk melden oder blockieren – und zwar ohne irgendwelche der angedrohten Konsequenzen fürchten zu müssen.

Was Eltern tun können

„Mein Ratschlag an Eltern ist, sich selbst mit dem digitalen Raum und seinen Risiken vertraut zu machen, um dann offen und ohne Angst zu schüren mit ihrem Kind darüber sprechen, was passieren kann“, sagt auch Cybercrime-Experte Rüdiger. Die Kinder müssten das Gefühl bekommen, sich bei immer an die Eltern zu wenden zu können – und zwar ohne Angst, dass diese dann das Handy wegnehmen.

Die wohl wichtigste Botschaft: Ein Kettenbrief ist sicher manchmal gruselig. Aber er ist nicht wahr. Auch wenn die Absender das glauben machen wollen. Weiterleiten sollte man ihn nicht. Das ist heute nicht anders als 1926.

Reisen wir nochmal mal knapp 100 Jahre in die Vergangenheit zurück – da lässt sich auch etwas für die Gegenwart lernen, versprochen! Also, es geht nach Schlesien, wo interessierte deutschsprachige Katholiken damals einmal in der Woche allerlei religiöse Informationen in der Zeitschrift „Der Sonntagsbote“ bekamen. In der Ausgabe vom Sonntag dem 28. Februar 1926 fand sich nun auf Seite acht eine, sagen wir mal, ziemlich angefressen klingende Notiz. „Die Dummheit steht wieder einmal im Bündnis mit der Frechheit“, war da zu lesen.

Kettenbriefe haben lange Tradition

Beklagt wird dann das Zirkulieren von maschinengeschriebenen Kettenbriefen mit religiösem Inhalt. Diese, so sei darin zu lesen, sollten jeweils zehn Mal abgeschrieben und an zehn verschiedene Empfänger verschickt werden. Sonst drohten schlimme Strafen. Doch das sei blanker Unsinn. Niemand solle darauf hereinfallen.

Und das kommt uns doch, wenn wir ehrlich sind, ein bisschen bekannt vor: Denn auch wir heutzutage kriegen noch regelmäßig irgendwelche obskuren Kettenbriefe, vor allem über Messenger wie WhatsApp. Und manchmal leiten wir sie auch noch weiter. Man kann ja nie wissen, oder? Gerade zu Hochzeiten der Corona-Pandemie hatte das Hochkonjunktur. „Kettenbriefe haben tatsächlich eine megalange Tradition in Krisenzeiten, weil sie so ein bisschen in die Unsicherheit tappen, in die Ängstlichkeit, die gerade herrscht“, erklärte damals die Psychologin Annegret Wolf von der Universität Halle.