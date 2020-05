Trotz Leipziger WGT-Absage: Pfingsten wird schwarz

Schwarz ist In - das zeigen auch die Besucherzahlen des Wave-Gotik-Treffens in Leipzig: Zehntausende bevölkern jedes Jahr zu Pfingsten die Stadt. Ob Gruftis, Cyber Goths, Steampunks, Neoromantiker, Vampire, Mittelalterfreaks: Sie alle sind wären eigentlich am bevorstehenden Wochenende auf den Straßen unterwegs. Gemeinsam feiern – wie es traditionell seit 1992 immer zu Pfingsten in Leipzig auf der Agenda der Schwarzen Szene steht - können sie in diesem Jahr nicht. Aber nur, weil das Familientreffen der Szene abgesagt werden musste, kommt keine trübe Stimmung auf. Es gibt viele Alternativen!