Bakterien & Pilze Gefährliche Keime in Geschirrspülern entdeckt

Forscher der Universität Kopenhagen in Dänemark haben Küchen in der ganzen Welt untersucht. Sie wollten herausfinden, in welchem Bereich sich die gefährlichsten Organismen aufhalten. Das Ergebnis ist erschreckend. Denn gerade da, wo alles sauber sein sollte, befinden sich die robustesten Pilze und Bakterien.