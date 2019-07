Was man mit Kaugummi alles anstellen kann

1944, mitten über dem Atlantik: Die Besatzung eines britischen Flugzeugs entdeckt nach einem Gefecht mit einem U-Boot ein Leck in einer Leitung. Geistesgegenwärtig macht sich die Crew über die Kaugummi-Ration an Bord her. Die Crew kaut, was das Zeug hält und verstopft mit dem klebrigen Kaugummi das Leck. Am Ende landen sie sicher. MacGyver wäre stolz.