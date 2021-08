Katzen sind uns ähnlicher als gedacht

Mit keinem Tier verbringen wir so viel Zeit, wie mit unserem Haustier. Vor allem Katzen sind in Deutschland besonders beliebt. Die Genetikerin Leslie Lyons von der University of Missouri in Columbia hat nun herausgefunden, dass wir unseren Stubentigern ähnlicher sind als gedacht: Das Erbgut von Katzen gleicht dem menschlichen deutlich mehr als das von üblichen Versuchstieren, wie Mäusen oder Ratten.