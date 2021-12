Ist deine Katze ein Psychopath? Mit diesem Test findest du es heraus!

Ziel der Studie ist es, die Anzahl der Katzen, die in Tierheimen landen oder sogar eingeschläfert werden müssen, zu reduzieren. Mit dem Fragebogen sollen Menschen die Tiere besser verstehen können. Außerdem kann man anhand der Punktzahl auf dem sogenannten Cat-Tri+-Fragebogen ableiten, was Katzen in ihrer Umgebung benötigen, so Forscherin Rebecca Evans.