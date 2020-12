Urteil der Woche: Sind Luftgewehrschüsse auf eine Katze Tierquälerei?

Ein Mann aus Eppstein in Hessen hatte mit seiner Nachbarin offenbar schon häufiger Streit. Es ging um die Katzen der Frau. MDR JUMP-Rechtsexperte Thomas Kinschewski kennt den Fall:

Die Frau zeigte den Mann an. Das zuständige Amtsgericht verurteilte den Piloten wegen Tierquälerei zu einer hohen Geldstrafe. Der Mann sollte 16.100 Euro zahlen und ging dagegen in Berufung. Über die musste jetzt das Landgericht Frankfurt entscheiden und kam zu einem überraschenden Urteil, so Thomas Kinschewski.