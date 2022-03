Warum viele Katzen einen kleinen Hängebauch haben

Bei erwachsenen Katzen ist ein kleiner Schwabbelbauch also vollkommen in Ordnung. Du solltest allerdings immer darauf achten, dass sich nicht zu viel Fett in der Körpermitte ansammelt. Auch Katzen können übergewichtig werden. Kommt dir das Bäuchlein zu mächtig vor, dann frag am besten den Tierarzt. Der sagt dir, ob eine Diät ansteht und erarbeitet einen Ernährungsplan für deine Samtpfote. Auch wenn du Verhärtungen am Bauch feststellst, ist ein Gang zum Tierarzt ratsam.