Gerichtsurteil: Kater nach Alkohol ist Krankheit

Schuld am Kater nach einer Feier sind laut Techniker-Krankenkasse mehrere Vorgänge im Körper: Wer viel Alkohol trinkt, geht oft aufs Klo. Dabei werden auch wichtige Elektrolyte wie Natrium oder Magnesium ausgeschieden. Der Mangel kann dann zu Schwindel und Kopfschmerzen führen. Zudem sind laut der Krankenkasse die Abbauprodukte von Alkohol giftig und können Übelkeit auslösen. Diese Folgen wollen die Anbieter von Anti-Kater-Drinks oder Anti-Hangover-Drinks lindern: Laut Werbung enthalten ihre Getränke Pflanzenextrakte, Elektrolyte und Vitamine und könnten so einem Kater vorbeugen. Diese Werbung wollte ein Wettbewerbsverein nicht hinnehmen. Der kümmert sich unter anderem darum, dass in einer bestimmten Branche die Regeln für Werbung eingehalten werden.