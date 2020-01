Müssen Kassenbons in den Restmüll oder in den Papiermüll?

10.01.2019 | 15:19 Uhr

Seit 1. Januar gilt die umstrittene Kassenbonpflicht. Bäcker, Friseure und Einzelhändler müssen ab Januar Kassenzettel an ihre Kunden ausgeben. Seitdem steht die Frage im Raum: Müssen Kassenbons in den Restmüll oder können sie in den Papiermüll?