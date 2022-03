Warnung vor Kaspersky: Welche Computernutzer müssen schnell reagieren?

Mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist plötzlich ein Programm in den Fokus geraten, dass viele auf ihren Windows-Computern nutzen. Das russische Unternehmen Kaspersky bietet Schutz vor Viren und Hackerattacken auf Computer. In Tests schnitt die kostenpflichtige Software regelmäßig gut ab. Doch jetzt könnten die Kaspersky-Programme selbst zur Bedrohung werden, warnen das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und die US-Telekommunikationsbehörde (FCC).

Eine Antivirensoftware als ideales Einfallstor für Angriffe?

Gerade weil Kaspersky Antivirenprogramme bereit stellt, könnte das Unternehmen von der russischen Regierung unter Druck gesetzt werden. Diese Programme müssen bauartbedingt weitreichende Systemberechtigungen auf Computern bekommen und haben immer eine Verbindung zu den Servern des Herstellers. Sonst können sie nicht gut schützen. Ronald Eikenberg von c’t sagte MDR JUMP:

Bildrechte: c't/Ronald Eikenberg Bei russischen Unternehmen besteht grundsätzlich die Gefahr, dass die russische Regierung Einfluss darauf nimmt. Man kann also nicht sicher ausschließen, dass die russische Regierung versucht, Kaspersky zu benutzen, um Ziele auch in Deutschland anzugreifen.

Kaspersky wehrt sich gegen die aus seiner Sicht unberechtigten Vorwürfe. Der Konzern habe keine Verbindungen zur russischen Regierung. Schädliche oder verdächtige Dateien von deutschen Nutzern würden in Rechenzentren in Zürich in der Schweiz verarbeitet. Auf Wunsch könnten Nutzer auch den Quellcode der Software einsehen. Das alles spricht aus Sicht unseres Experten für Kaspersky. Es reiche aber eben nicht aus.

Das Problem ist ja, ob sich Kaspersky eben wehren kann, wenn tatsächlich in der Firmenzentrale in Russland jemand vor der Tür steht und eben versucht, zum Beispiel eine Modifikation der Software anzuordnen.

Aktuell passiere das noch nicht. Davon gehen Sicherheitsexperten aus. Damit sind die Programme von Kaspersky aktuell auch nicht unsicher, so Ronald Eikenberg. Wer aber auch in Zukunft auf Nummer sicher gehen will, sollte wie vom BSI empfohlen auf einen anderen Virenschutz setzen.

"Windows-Schutz ab Werk reicht aus"

Wer einen Computer mit Windows 10 oder 11 benutzt, kann laut unserem Experten die Kaspersky-Software einfach deinstallieren. Dann schütze das schon im Betriebssystem selbst enthaltene Windows Defender den Computer und alle privaten Daten gut vor Viren und Hackerangriffen.

Die Tests der letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass der Windows Defender genauso gut oder auch besser ist als kostenpflichtige Virenschutzprogramme. So hat man eigentlich kein Bedarf, da noch etwas anderes einzusetzen.