Gewinne Karten für die feierliche Preview von "Grenzenlos – Freiheit 89"

Auch wenn es inzwischen schon unglaubliche 30 Jahre her ist: Wer die Grenzöffnung zwischen Ost und West miterleben konnte, kann sich heute noch an diesen magischen Moment erinnern. Wo man die Nachricht vom Mauerfall zuerst hörte, wann man das erste Mal „drüben“ war und was man sich als erstes gekauft hat. Jeder kennt auch noch die Bilder von damals: Von den Botschafts-Flüchtlingen, die endlich ausreisen durften. Von Trabi- und Wartburgschlangen, die sich lärmend Richtung Westen vorwärts schoben. Von Menschen, die glückstrunken auf der Mauer tanzten. Von Grenzsoldaten, die fassungslos zehntausende Menschen an sich vorbei ziehen sahen.