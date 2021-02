Wir feiern digitalen Karneval mit euch!

Diese Saison schunkeln wir nicht zu Faschings-Hits in großen Sälen, sondern müssen zu Hause in Stimmung kommen. Das ist gar kein Problem, denn unser Team hat sich ins Kostüm geworfen und lustige kurze GIFs gebastelt, die ihr auf WhatsApp, Facebook, Twitter, Telegram und Co. verwenden könnt. Diese Kurzvideos könnt ihr in den Diensten einfach an Freunde, Arbeitskollegen und Faschings-Fans senden.