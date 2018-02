Vergangene Woche haben Gänse in Altenburg zwei Autos angegriffen. Der Hauptverdächtige sei ein Ganter, so die Polizei. Sein Weibchen habe die Attacke laut schnatternd vom Wegesrand aus begleitet. Als die Polizei eintraf, seien die Gänse wieder auf den nahegelegenen Teich geflüchtet.

Was hat die Tiere so aufgeregt, dass sie die Autos angegriffen haben? Die Polizei vermutet, dass die Gänse ihr Spiegelbild auf dem Auto gesehen haben. Daraufhin seien sie ausgeflippt. Nicht etwa, weil es ihnen nicht gefällt, sondern weil sie es für Eindringlinge in ihr Revier gehalten haben. Das wollten sie mit der Attacke verteidigen.