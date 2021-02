Temperatursturz und Saharastaub – so geht der Februar zu Ende

So schön wie in den vergangenen Tagen geht es wettermäßig nicht weiter. Das ist auch für Ende Februar nicht zu erwarten. Waren die Temperaturen doch ungewöhnlich hoch. Das MDR-Wetterstudio meldet ab Freitag viele Wolken, Regen, sogar Schnee in den Bergen und einen Temperatursturz von 10 Grad. Es geht runter auf nur noch 7 bis maximal 12 Grad. Am Wochenende soll es zwar etwas trockener und auch sonniger werden, aber die Temperaturen bleiben im sehr niedrigen zweistelligen Bereich.