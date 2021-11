Warum werden wir süchtig nach Kaffee - und wie viel ist überhaupt gesund?

Wenn wir eine Tasse Kaffee trinken, dann dauert es normalerweise zwischen 15 und 30 Minuten, bis die Wirkung einsetzt. So lange braucht der Körper um den Wirkstoff über die gesamte Blutbahn zu verteilen. Interessant wird es nun, wenn wir regelmäßig Kaffee zu uns nehmen. Dann kann sich der Körper an das Koffein gewöhnen. Damit lässt auch die Wirkung nach – und wir müssen mehr konsumieren. Von einer Sucht im medizinischen Sinne kann man aber dennoch nicht sprechen, eher von Gewohnheit – und das ist ja auch irgendwie beruhigend, oder? Nachweisen lässt sich das unter anderem mit Hirnscans. Die belegen, dass das Suchtzentren im Gehirn unbeteiligt am Koffeingenuss ist.

Das hört man immer wieder – und man einer von uns wird glauben, das auch schon am eigenen Leib gespürt zu haben. Nur ist es objektiv so, dass der Kaffee nur für kurze Zeit harntreibend ist. Das hat damit zu tun, dass er die Filterfunktion der Nieren stimuliert. Expertinnen und Experten gehen aber davon aus, dass er nicht für einen deutlich höheren Wasserverlust sorgt als andere Getränke. Wer also ein Glas Wasser zum Espresso trinkt, macht das nicht wegen des Flüssigkeitshaushalts – sondern für die Geschmacksnerven.

Naja, an dieser Stelle ist es wichtig, wie viel Espresso man trinkt. So doof das klingt. Aber es ist so: Pro Milliliter gerechnet enthält Espresso tatsächlich etwas mehr Koffein als Filterkaffee. Allerdings sind auch die Tassen kleiner. In einer kleinen Tasse Espresso stecken daher so in etwa 45 Milligramm Koffein – und in einer Tasse Filterkaffee ungefähr 100. Wenn man also nun mehrere Tassen Espresso vergleicht mit nur einer Tasse „normalem“ Kaffee, dann wirkt der auch stärker. Und sonst eben nicht.