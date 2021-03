Känguru-Nachwuchs im Erfurter Zoo - Aber wer ist der Vater?

Nicht ganz so viel Zeit ist bei den Riesenkängurus vergangen. Känguru-Dame Filou ist endlich Schwanger. "Nur" fünf lange Jahre hat der Zoopark Erfurt versucht, für Nachwuchs zu sorgen. Alle bisherigen versuche waren gescheitert.

Abhilfe sollte das neue Männchen Miles schaffen, das extra aus Israel eingeflogen wurde. Nur schien Filou wenig beeindruckt von dem weitgereisten Neuling. Zwischen den beiden lief nichts, Filou ließ Miles einfach nicht an sich ran.

Deshalb kam vor zwei Jahren ein weiteres Männchen in den Zoo: Nelson. Diesmal nicht aus Israel, sondern nur aus Krefeld, aber offenbar hat sich in der Dynamik der Beziehungen damit was entscheidendes getan. Denn nun ist Filou wohl schwanger, wie die Bild-Zeitung berichtet.