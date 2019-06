Im Juni kannst du den Jupiter sehen!

Aufgepasst! In den späten Abendstunden kannst du im Südosten einen Giganten sehen, der schlichtweg unübersehbar ist: Der Jupiter. Er ist der größte Plante in unserem Sonnensystem und wird im Juni besonders hell erscheinen. Ab etwa zehn Uhr abends ist er, vom Mond abgesehen, mit weitem Abstand das hellste Objekt der Nacht. Er wird so hell sein, dass du ihn sogar mit bloßem Auge erkennen kannst.

Bildrechte: imago / blickwinkel Der Grund dafür ist laut der US-Raumfahrtbehörde NASA, dass der Planet zu diesem Zeitpunkt in Opposition zur Sonne gelangen wird. Das bedeutet, dass er in einer Linie mit der Sonne und der Erde steht und folglich größer und heller erscheint. Der gigantische Planet erreicht seinen erdnächsten Punkt und nähert sich uns bis auf 640 Millionen Kilometer. Folglich ist er uns 17 Millionen Kilometer näher als während seiner letzten Opposition. Diese Entfernung legt das Licht in etwas weniger als 36 Minuten zurück. Jupiter wird im Jahr 2019 also heller erstrahlen als sonst.

Am 10. Juni besonders hell

Vor allem Mitte Juni, speziell in der Nacht zu Montag, den 10. Juni wird der Jupiter am Nachthimmel nicht zu übersehen sein. So ein himmlisches Ereignis hast du wahrscheinlich noch nie gesehen! Bis kurz vor Sonnenaufgang kannst du den Jupiter Anfang Juni beobachten, am Monatsende nur noch bis halb vier Uhr.

Mit Teleskop noch mehr sehen

Besitzt du ein kleines Teleskop, so hast du damit sogar die Chance, einen Blick auf die 79 Jupitermonde und die atmosphärischen Wirbel des Planeten zu werfen.