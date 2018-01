Umweltstudie Junge Deutsche sind umweltbewusst - aber handeln nicht so

In der Bilanz der Studie heißt es, dass die jungen Deutschen „ein hohes Maß an Problembewusstsein“ hätten, ihr eigenes Verhalten sei aber widersprüchlich: „Einerseits wollen sie ökologisch und sozial handeln. Andererseits möchten sie bei bestimmten, Freude bringenden Dingen, wie zum Beispiel Flugreisen, jetzt und in Zukunft keine Abstriche machen“, heißt es in der Untersuchung.