Musiker Joris: Warum sich DJ Bobo bei mir entschuldigt hat

Joris hat in der aktuellen Staffel "Sing meinen Song" Bekanntschaft mit DJ Bobo gemacht. Daraus, dass der Eurodance-Star zuvor nicht unbedingt zu seinen Lieblingsinterpreten zählt, macht Joris keinen Hehl. Umso begeisterter zeigt er sich von Bobos Charakter. Der DJ habe sich tatsächlich bei den Mitstreitern der Covershow vorab entschuldigt. "Er hat sich wirklich zwei, drei Wochen vor dem Dreh bei uns gemeldet und gesagt: 'Ey, ich habe gerade nochmal die alten Songs angehört und sorry für die Texte! Haltet durch!' Und da war mir schon klar, ich glaube er nimmt sich nicht zu ernst." Zu den weiteren Musikern in der Show gehören neben Host Johannes Oerding auch Gentleman, Nura, Stefanie Heinzmann und Sänger Ian Hooper von den Mighty Oaks.