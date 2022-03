Herzlichen Glückwunsch, Jon Bon Jovi!

Gott bin ich alt - werden jetzt einige denken, wenn sie hören, dass Jon Bon Jovi schon seinen 60. Geburtstag feiert. Geboren wurde er am 2. März 1962 als John Francis Bongiovi Jr. in Perth Amboy, New Jersey. Der Rocker steht seit den 1980er Jahren auf der Bühne. Seine erste Studioaufnahme (1980) hat er übrigens mit einem Roboter im Duett gesungen: "We Wish You A Merry Christmas" mit R2-D2 von Star-Wars auf dem Album "Christmas in the Stars". Seitdem folgten 15 Studio- und drei Livealben.