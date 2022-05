Johnny Depp vs. Amber Heard – Runde 2

Bildrechte: dpa

Fünf Jahre waren die Beiden ein Paar, zwei davon verheiratet. Und von Beginn der Ehe, im Februar 2015, ging es mit der Beziehung bergab. Eifersucht, Streit, Gewalt. 2017 folgt die Scheidung und danach ein Interview in der Washington Post in dem Amber Heard durchblicken lässt, dass Johnny Depp gewalttätig gewesen sein soll. Daraufhin verliert er Filmrollen und Millionen Dollar an Gage. Deswegen verklagt Depp jetzt seine Ex- Frau auf rund 46 Millionen Euro Schadensersatz - sie ihn in der Gegenklage gleich mal auf das Doppelte, 92 Millionen. Begründung: Er habe Sie eine Lügnerin genannt. Das Problem: Wer verliert, wird viel zahlen und in Hollywood voraussichtlich keine Rolle mehr bekommen.