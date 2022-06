Amber Heard vs. Johnny Depp – Das Urteil steht fest

Seit Mitte April stehen sich die Schauspieler Amber Heard und Johnny Depp vor Gericht in einem Verleumdungsprozess gegenüber, am vergangenen Freitag wurden schließlich die Schlussplädoyers vorgetragen. Am heutigen Mittwoch kam die einberufene Jury zu einem Urteil: Johnny Depp gewinnt den Prozess, Amber Heard wird von der Jury schuldig gesprochen. Die Jury befand, dass der Beitrag, den Heard in der "Washington Post" veröffentlicht hatte, den Schauspieler verleumdet hatte. Während Heard im Gericht vor Ort war, verfolgte Depp die Urteilsverkündung aus Großbritannien.