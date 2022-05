Johnny Depp vs. Amber Heard: Finale vor Gericht

Der Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp geht diese Woche in die finale Runde. Seit Mitte April verfolgen viele Fans täglich das Geschehen in dem Gericht in Fairfax, Virgina, USA.

Am heutigen Freitag halten beide Lager ihre jeweiligen Schlussplädoyers. Anschließend muss die Jury entscheiden, ob Depp Recht gegeben wird und er 50 Millionen Dollar von seiner Ex-Frau bekommt, oder Heard 100 Millionen von Depp. Die Urteilsverkündung ist für die kommende Woche geplant.

Johnny Depp hatte Amber Heard auf 50 Millionen Dollar verklagt. Grund dafür war ein Beitrag, den die Schauspielerin 2018 in der "Washington Post" veröffentlichte. In diesem behauptete sie, Opfer von häuslicher Gewalt geworden zu sein. Obwohl sie Depp nicht explizit mit Namen erwähnte, behauptet Depp, seine Karriere sei dadurch ruiniert, seinen Ruf geschädigt und ihm seien finanzielle Einbußen entstanden. Heard reichte daraufhin Gegenklage in Höhe von 100 Millionen Dollar ein.

Jubel bei Depps Anwaltsteam