Johnny Depp vs. Amber Heard: Nun kommt Kate Moss dazu

Der Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp geht diese Woche in die finale Runde. Seit Mitte April verfolgen viele Fans täglich das Geschehen in dem Gericht in Fairfax, Virgina, USA. Wie die New York Post und CNN berichten, soll nun das Supermodel Kate Moss am Mittwoch vor Gericht aussagen.

Jubel bei Depps Anwaltsteam

Der Verleumdungsprozess zwischen den Ex-Eheleuten Amber Heard und Johnny Depp ist fast geschafft. In der vergangenen Woche stand die Schauspielerin im Zeugenstand und brachte ihre Aussage gegen ihren Ex-Mann unter Eid zu Protokoll. Dabei rutschte ihr ein Name raus: Kate Moss. Sie spielte damit offenbar dem Anwaltsteam von Johnny Depp in die Karten.

Heard erzählte in ihrer Aussage von einem Ereignis, dass Johnny Depp seine Ex-Freundin Kate Moss die Treppe heruntergeschubst haben soll. Gerüchte um dieses Ereignis gab es in der Vergangenheit bereits. Weder Depp noch Moss bestätigten allerdings diese Spekulationen. Das Model könnte nun vor Gericht bestätigen, dass es nie zu einem solchen Vorfall oder Handgreiflichkeiten gekommen ist. Moss und Depp waren zwischen 1994 und 1998 ein Paar. Die beiden sollen nach der Trennung bis heute ein freundschaftliches Verhältnis pflegen.