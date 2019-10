Jede achte Frau, jeder zwanzigste Mann klagt über sexuelle Belästigung im Job

Jeder elfte Beschäftigte wurde in den letzten drei Jahren mindestens einmal am Arbeitsplatz sexuell belästigt. Das zeigt eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, für die mehr als 1.500 Arbeitnehmer, Auszubildende und Selbstständige befragt wurden. Danach gaben 13 Prozent der befragten Frauen und fünf Prozent der Männer an, sie seien mit unangemessen Kommentaren, Witzen oder auch Berührungen belästigt worden.

In der Mehrzahl der Fälle Männer für Belästigungen verantwortlich

Bildrechte: imago images / McPHOTO Betroffene berichten von unangemessenen Einladungen zu privaten Treffen, anzüglichen Mails und sogar Erpressung und Nötigung. Knapp die Hälfte der Belästigungen gingen laut der aktuellen Studie von Kollegen aus, in jedem fünften Fallen waren Vorgesetzte oder in der Firma Höhergestellte die Täter. In 53 Prozent der Fälle begingen Dritte die Belästigungen, also etwa Kunden oder Patienten. Laut der Studie waren manche Betroffene Opfer verschiedener Täter. In der größeren Zahl der Fälle wurden Beschäftigte von männlichen Personen belästigt. Besonders häufig betroffen von sexuellen Belästigungen sind Beschäftigte im Sozial- und Gesundheitswesen, so die Autoren der Studie. In diesem Bereich würden die Übergriffe zudem als Berufsrisiko angesehen.

Unternehmen müssen sich kümmern

In fast einem Drittel der Fälle wurde mit Sprüchen sexuell belästigt. In weiteren 30 Prozent der Fälle gaben die Befragten aber auch an, sie seien unerwünscht berührt oder körperlich bedrängt worden. Der kommissarische Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Bernhard Franke sagte:

Sexuelle Belästigung im Job ist ein gravierendes Problem und kann für die Betroffenen schwerwiegende Folgen haben.

Er sieht die Unternehmen in der Pflicht. Die sollten etwa fest Ansprechpartner bei Problemen mit sexueller Belästigung benennen und auch verpflichtende Schulungen für Führungskräfte anbieten. Die Mehrheit der Befragten gab an, sie habe sich direkt nach den Taten verbal zur Wehr gesetzt. Nur die wenigsten setzen auf das Arbeitsrecht. Dabei sieht das vor, dass sich Arbeitnehmer oder Lehrlinge gegen sexuelle Belästigungen wehren können. So können Kollegen oder auch Chefs abgemahnt oder sogar gekündigt werden. Laut den Autoren der Befragung wissen viele nicht von dieser Möglichkeit oder haben Angst vor negativen Folgen für ihr Berufsleben. In einem Leitfaden hat die Antidiskriminierungsstelle zusammengefasst, wie Betroffene am besten vorgehen können, um weitere Übergriffe zu verhindern.