Nach Abschied von Daniel Craig: Wer wird der nächste Bond?

Die Fans von Geheimagent James Bond mussten sich lange in Geduld üben. Eigentlich sollte der Film im April 2020 in die Kinos kommen, die Premiere musste coronabedingt aber mehrmals verschoben werden. Nun kommt der letzte James Bond-Blockbuster mit Daniel Craig endlich in die Kinos. Nach einem Nachfolger für Craig wird aktuell aber noch gar nicht gesucht. Das Produzentenduo von „Keine Zeit zu sterben“ wolle nun die „großartige Amtszeit von Daniel Craig würdigen, der 15 Jahre lang alles für diese Figur der Reihe getan hat.“

Die Weltpremiere des Films findet an diesem Dienstag in der Royal Albert Hall in London statt. Dabei werden sogar Mitglieder der britischen Königsfamilie erwartet, unter anderem Prinz William mit seiner Frau Kate. Und ein weiteres weltbekanntes Gesicht wird voraussichtlich mit dabei sein: Billie Eillish, die den Titelsong „No Time To Die“ gesungen hat.