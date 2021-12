2021 hatte schöne Seiten: Der positive Jahresrückblick

In Erinnerungen schwelgen geht am besten mit Dingen, die wir in der Kindheit oder zumindest vor einigen Jahren erlebt haben. Im Jahr 2021 ging das besonders gut. Denn vieles ist zurückgekommen. Egal ob Take That wieder gemeinsam gesungen oder die Ärzte ein neues Album aufgenommen haben: Es sind die großen Comebacks, die unsere Gedanken wieder in vergangene Zeiten katapultiert. Und es gab noch mehr! Die Serie "Friends" hat ihr Comeback gefeiert und auch "Wetten, dass..?" ist zurückgekommen!