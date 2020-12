Menschen, Tiere, Sensationen: Das waren die guten Nachrichten 2020

Im Zoo Erfurt wurde ein Babyelefant geboren Das Highlight in Erfurt war dieses Jahr sicherlich die Geburt des kleinen Elefanten Ayoka. Ganze 60 Jahre hat es gedauert, bis in Erfurt ein Elefantenbaby zu Welt gekommen ist. Der Name drückt das auch aus: Ayoka bedeutet "die, die alle Freude bringt". Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel