Dinge besser merken: Tipps von Quizprofi Sebastian Klussmann

Das ist eine ganz schwierige Frage, weil sich das jeden Tag neu bestimmt. Das ist ein sehr fluider Begriff. Dazu gehört meines Erachtens auch das Dschungel-Camp, dazu gehört auch Wagner und Beethoven. Das ist also nicht nur Hochkultur, das ist all das, was eine bestimmte Zahl an Menschen in einer Kultur bewegt und auch wissen. Das ist so ein empirischer Allgemeinwissens-Begriff. Ich kann jetzt aber nicht die 100 Dinge nennen, die man wissen muss. Das ändert sich ständig. Und es hat sich auch verteilt. Wir haben viele Sub-Wissenskulturen, durch die verschiedenen Wege, durch die man Wissen auch aufnimmt. Die einen lernen ja mittlerweile über Soziale Medien. Ob das so gut ist, ist eine andere Sache, aber wir nehmen Informationen so auf. Wir haben über 100 Fernsehsender, viele Radiosender, Streamingdienste - all das kommt dazu. Und das fragmentiert auch unsere Wissenswelten. Also so etwas wie „Wetter, dass....?!", was wirklich den Großteil der Nation vor den Fernseher gebracht hat, das gibt es nicht mehr. Und das ist auch eine große Gefahr. [...] Das ist ein bisschen schwierig. Deshalb plädiere ich immer, sich möglichst breit aufzustellen. Damit der Bildungsbürger auch weiß, wer ist eigentlich dieser Capital Bra und hat mal bei „Berlin - Tag und Nacht" reingeguckt. Aber anders herum wäre es auch mal gut.