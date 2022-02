Kann man zu viele Vitamine zu sich nehmen?

Katy Perry, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow – das sind nur einige der Stars, die – angeblich – voll auf Nahrungsergänzungsmittel abgehen. Von Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen über Ballaststoffen bis hin zu Aminosäuren reicht das Arsenal der Substanzen, von denen sie sich Gesundheit und Wohlbefinden versprechen.

Und nicht nur die Reichen und Schönen schlucken solche Produkte. Ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland konsumiert mindestens einmal pro Woche Vitaminpräparate. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) im vergangenen November unter gut 1000 Menschen über 16 hat vornehmen lassen.

Magnesiumpräparate, die Vitamine A und D, Eisen, B-Vitamine und Calcium – das ist die Liste der Topseller. Und wie so oft, wenn es um viel Geld geht, sollte man einmal hinter das Geschäftsmodell schauen. Und hier zeigt sich: Die allermeisten von uns brauchen die betreffenden Präparate gar nicht, sie können, ganz im Gegenteil, sogar Schaden anrichten. „Nahrungsergänzungsmittel sind für die meisten Menschen verzichtbar,“ warnt BfR-Präsident Andreas Hensel. „Wer hoch dosierte Vitamine einnimmt, ohne dass es nötig ist, riskiert eine Überversorgung und damit unerwünschte Auswirkungen auf die Gesundheit.“

Kein Zulassungsverfahren, keine verbindlichen Höchstmengen

Nahrungsergänzungsmittel brauchen in Deutschland kein behördliches Zulassungsverfahren, in dem die gesundheitliche Unbedenklichkeit nachgewiesen werden muss. Auch verbindliche Höchstmengen für den Gehalt von Vitaminen oder anderen Inhaltsstoffen gibt es in der Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel nicht.

„Früher hat man vielleicht ein bisschen lässig gesagt: Alles was zu viel ist, wird über den Urin ausgeschieden, dann haben sie halt einen teuren Urin. Aber ich würde sagen, nicht einmal diese Aussage kann man so aufrechterhalten“, sagt Experte Hans Braun von der Deutschen Sporthochschule Köln. Viel hilft also nicht nur nicht immer viel. Es schadet manchmal auch.

Verbraucherschützer machen sich deswegen schon länger für strenge Regeln stark. „Das Gefühl, ich nasche möglichst viele Vitamine – und je mehr, desto besser – ist medizinisch schlicht falsch“, so der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller. Bei Vitamin D könnten Überdosierungen zu Muskelschwäche, Müdigkeit und Herzrhythmusstörungen führen – bei Vitamin A zum Beispiel zu Kopfschmerzen, Übelkeit oder Sehstörungen.

Das BfR hatte in früheren Untersuchungen ebenfalls erklärt, bei Vitamin D sollten größere Mengen keinesfalls entsprechenden ärztlichen Rat eingenommen werden. Genutzt werden sollten demnach höchstens Präparate mit einer Tagesdosis von bis zu 20 Mikrogramm.

Bedarf wird normalerweise durch die Nahrung gedeckt

Nun muss man sagen, dass Vitamine unverzichtbar für die meisten körperlichen Funktionen sind, für das Immunsystem zum Beispiel und den Aufbau von Zellen, Knochen und Zähnen. Dazu kommt, dass der Körper sie nicht oder nur unzureichend produzieren kann - deswegen müssen wir sie ja mit der Nahrung zu uns nehmen. Doch in den allermeisten Fällen klappt das eben schon ganz gut, auch ohne zusätzliche Tabletten, Pülverchen oder sonst etwas.

Der Bedarf an den allermeisten Substanzen, die sich in den Regalen der Nahrungsergänzungsmittel finden, wird für die meisten unter uns gut auf diese Weise gedeckt. Aufwändige Studien, allerdings schon etwas älter, haben gezeigt, dass in Deutschland eigentlich nur bei Vitamin D und Folsäure im Schnitt nicht die Mengen aufgenommen werden, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen werden. Viele Menschen könnten offenbar auch mehr Vitamin E vertragen. Aber wirklich dramatisch sind die Befunde nicht. Im internationalen Vergleich stehen wir in Deutschland wirklich sehr gut da.

Ausnahmen gibt es eigentlich nur bei bestimmten Gruppen. So sollen Babys kurz nach der Geburt Vitamin K von der Kinderärztin oder dem Kinderarzt bekommen, im ersten Jahr und im zweiten Winter auch noch Vitamin D. Auch für ältere Menschen können Nahrungsergänzungsmittel sinnvoll sein, da im höheren Alter Nährstoffe nicht mehr so effizient aufgenommen werden. Auch wer zum Beispiel Veganerin oder Veganer ist, kann von Nahrungsergänzungsmitteln profitieren, im konkreten Fall etwa Vitamin B-12.

Insgesamt raten Expertinnen und Experten aber zur Zurückhaltung: „Nahrungsergänzungsmittel sollten nur nach Feststellung eines manifesten Mangels und in ärztlicher Absprache eingenommen werden“, erklärt etwa die Assmann-Stiftung für Prävention. „Das Gesamtmortalitätsrisiko lässt sich nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen durch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln nicht senken.“