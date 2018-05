Opel, Siemens, Karstadt Ist Ostdeutschland der Verlierer auf dem Arbeitsmarkt?

Die vergangenen Tage werden vielen Arbeitnehmern in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen negativ im Gedächtnis bleiben. Viele wichtige Unternehmen wollen Stellen abbauen. Betroffen sind unter anderem Karstadt in Leipzig, Siemens in Erfurt und Görlitz und die Bertelsmann-Tochter Arvato in Gera, Suhl und Magdeburg. Zusätzlich sind die Löhne im Osten weiterhin deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt. Der Arbeitsmarktforscher Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat im Gespräch mit MDR JUMP den Arbeitsmarkt in Ostdeutschland analysiert und kommt zu einem erschreckenden Ergebnis.