Ist Lakritze tödlich?

An Lakritze scheiden sich die Geister. Gut zwei Millionen Menschen in Deutschland – die Zahlen gehen übrigens jedes Jahr ein bisschen nach unten - geben an, dass sie die Süßigkeit aus dem eingedickten Saft der Süßholzwurzel mindestens einmal pro Woche essen. Dem gegenüber steht eine mehr als 40 Millionen Menschen umfassende Gruppe der Lakritz-Verächter. International stehen vor allem die Nordeuropäer, aber auch die Niederländer an der Spitze der Lakritz-Ranglisten. Dort wird pro Kopf teils zehn Mal so viel gegessen wie bei uns.