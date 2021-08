Würdet ihr Fleisch aus dem 3D-Drucker essen?

Egal ob Schnitzel, Bratwurst oder Hack – in den Supermärkten unserer Region ist längst eine große Auswahl an Fleischersatzprodukten zu finden. Hergestellt werden sie zum Beispiel aus Sojabohnen, Seitan, Grünkern, Lupine, Linsen oder Haferflocken. Und weil immer mehr Menschen zu vegetarischen und veganen Lebensmitteln greifen, ist der Fleischkonsum in Deutschland zuletzt zurückgegangen. Das ist sinnvoll, zum einen aus Umweltgründen, fürs Klima vor allem, zum anderen wegen des Tierwohls.