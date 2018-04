Bis in den Sonnabendabend hinein hatten erst rund 2.500 Fans den Aufstieg des 1. FC Magdeburg in der Innenstadt gefeiert. Die friedliche Feier schlug später aber um. Nach Polizeiangaben randalierten rund 300 Vermummte auf dem Hasselbachplatz. Sie warfen Steine und Böller, legten Feuer und griffen Polizei und Feuerwehr an. Dabei wurden 30 Polizisten verletzt. Elf Störer kamen in Gewahrsam.