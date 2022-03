Internet oft viel zu langsam: So gibt es Geld zurück

Die Bundesnetzagentur bietet eine Desktop-App an, um die Internetgeschwindigkeit zu messen. Dabei können Kunden ihren Tarif im Vorfeld auswählen oder ihre manuell vertraglich vereinbarte Down- und Upload-Geschwindigkeit eingeben. Die Software misst dann an drei Tagen insgesamt 30 Mal, wie schnell die Internetverbindung ist. Am Ende bekommt man ein Ergebnis inklusive der Bewertung, ob das so vertragskonform ist oder nicht. Die von der Bundesnetzagentur zugelassene Kontrollmöglichkeit gibt es auch als App für iPhones und Android-Handys für den Check vom mobilen Internet. Für den Test sei aber eins ganz wichtig, sagte Rechtsanwalt Thomas Kinschewski zum Start der offiziellen Mess-Software im Dezember: