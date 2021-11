Neu ab Dezember: Geld zurück, wenn das Internet zu langsam ist

Ab Dezember sollen Kunden ihr Geld einbehalten dürfen, wenn das Internet langsamer ist als versprochen. Das sieht ein Entwurf der Bundesnetzagentur vor, der schon im September veröffentlicht wurde. Ab dem 1. Dezember tritt nun dieses Minderungsrecht im neuen Telekommunikationsgesetz in Kraft. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, sagte zu den Rahmenbedingungen für den Down- und Upload bei Festnetz-Breitbandanschlüssen:

Die Bundesnetzagentur bietet eine Desktop-App an, um die Internetgeschwindigkeit zu messen. Dabei können Kunden ihren Tarif im Vorfeld auswählen oder ihre manuell vertraglich vereinbarte Down- und Upload-Geschwindigkeit eingeben. Die Software misst dann zwei Tage lang insgesamt 20 Mal, wie schnell die Internetverbindung ist. Am Ende bekommt man ein Ergebnis inklusive der Bewertung, ob das so vertragskonform ist oder nicht. Stand jetzt sollen die Verbraucher die App aber erst ab dem 13. Dezember nutzen können. Es fehlen noch genaue Vorgaben für die Häufigkeit der Messung. Die von der Bundesnetzagentur zugelassene Kontrollmöglichkeit gibt es auch als App für iPhones und Android-Handys für den Check vom mobilen Internet.