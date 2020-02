WhatsApp-Tricks: Diese versteckten Funktionen sollte man kennen

Bildrechte: imago images / Westend61

In manchen Momenten kann man Sprachnachrichten nicht abhören. Bei Konzerten etwa, wenn der Partner schläft oder in der vollen Bahn. Wer trotzdem erfahren möchte, was Freunde oder Kollegen mitteilen, kann kostenlose Apps wie Textr (Android), Transcriber (Android und iOS) oder Audio to Text (iOS) nutzen. Textify für iPhones gibt es für knapp vier Euro im App-Store. Die Apps werden einfach installiert. Danach tippt man einfach auf die Sprachnachricht in WhatsApp, geht dann auf "Weiterleiten" und wählt die "Übersetzungs"-App aus. Das Ganze klappt nicht ganz ohne Fehler, den Sinn des Textes bekommt man aber schon ganz gut raus.