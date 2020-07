An der Schwellung erkennen: Welches Insekt hat mich gestochen?

...sondern dieser gemeine Zeitgenosse: Eine Bremse. Die Tiere tummeln sich in den heißen Tagen mit Vorliebe an sumpfigen Stellen und in der Nähe von Wasser. Sie werden vor allem von Schweißgeruch magisch angezogen.



Einen Bremsenstich merkt man in der Regel sehr schnell, sodass man das Tier oft beim Stechen noch erwischt. Außerdem sind die Tiere recht hartnäckig. Wenn sie einmal ein Opfer gefunden haben, lassen sie so schnell nicht davon ab. Bildrechte: imago images/blickwinkel