Geld verdienen mit Social Media: Zwei Influencerinnen erzählen von ihrem Job

Damals habe ich schon alleine fürs Fotos machen so 2,5 - 3 Stunden am Tag gebraucht. Dann muss man die bearbeiten und hochladen und dann gehört im Anschluss natürlich auch dazu, dass du das gibst, was du von anderen erwartest - also liken, kommentieren, dich connecten. Also ist schon wie ein normaler Vollzeitjob.