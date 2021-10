Inflation so hoch wie seit fast 30 Jahren nicht mehr – was bedeutet das?

Das Leben wird immer teurer in Deutschland, das merken wir unter anderem an der Tankstelle und beim Heizen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr liegt die Inflationsrate bei 4,1 Prozent, so berichtete es das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Berechnungen. So schnell stiegen die Preise zuletzt vor rund dreißig Jahren. Diese hohe Inflationsrate findet auch Finanzexperte Saidi Sulitalu vom Geld-Ratgeber „Finanztip“ beachtlich. Er erklärt uns, wie die Berechnungen zustande kommen.