Wenn Corona auch vor einer Zweifach-Impfung nicht zurückschreckt

Auch einem Mann aus Kamenz ist das passiert. Wie die Sächsische Zeitung berichtet, wurde er ziemlich genau drei Wochen nach seiner zweiten Impfung mit Astrazeneca positiv auf das Corona-Virus getestet. Das hatte wohl zwei Gründe. Zum einen war der Kamenzer vor nicht allzu langer Zeit an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt, was sein Immunsystem geschwächt hat. Zu einem Impftermin soll man nur erscheinen, wenn man sich vollkommen gesund fühlt. Je schwächer das Immunsystem ist, desto schlechter kann sich die Wirkung des jeweiligen Impfstoffs entfalten. Zum anderen seien an der Grundschule seines Sohnes fünf Kinder positiv getestet wurden: