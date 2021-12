In-App-Käufe: Muss ich die hohe Rechnung bezahlen?

Wenn eine Abrechnung über die Kreditkarte erfolgt, müsste der Verbraucher sich an den Anbieter wenden, also an das Kreditkarteninstitut bzw. an den Anbieter der Spiele-App. Dort kann man Widerspruch einlegen, dass diese Forderung nicht berechtigt ist, weil ein minderjähriges Kind die Einkäufe getätigt hat.