Zeckenbiss: Neuer Impfstoff schützt vor Borreliose

Zecken können fiese Krankheiten übertragen. Durch einen Biss kann man sich zum Beispiel mit Borreliose, Frühsommer-Meningoenzephalitis oder Fleckfieber infizieren. Ein neuer Impfstoff könnte aber verhindern, dass diese Krankheiten überhaupt erst von Zecken auf Menschen übertragen werden können – und so auch den Ernstfall verhindern.

Bildrechte: dpa

Im Impfstoff befinden sich „Bauanleitungen“ für verschiedene Proteine aus dem Speichel der Zecken. Diese kann der Körper dann nachbauen und gleichzeitig eine Abwehrreaktion gegen den Biss der Zecke lernen. Wenn eine Zecke sich dann mal festbeißen will, löst sie im geimpften Körper eine Immunreaktion aus – in Form einer starken lokalen Entzündung. Die Botenstoffe, die dabei ausgeschüttet werden, hindern die Zecke dann schließlich am Saugen.