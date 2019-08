Impfungen für Katzen helfen gegen Katzenallergie beim Menschen

Mit dem Impfstoff "HypoCat" soll sich das nun ändern. Entwickelt hat ihn eine Forschungsgruppe aus Allergologen und Immunologen des Uniklinikums Zürich. Der Impfstoff soll das Bilden von Antikörpern auslösen und so das Protein deutlich reduzieren - an der Quelle sozusagen, nämlich bei den Katzen selbst. Bei Tests hat sich gezeigt, dass die Katzen, die mit HypoCat geimpft wurden, die gewünschten Antikörper gebildet haben. Die Antikörper wirken neutralisierend und binden das Protein "Fel d 1". So kann das allergieauslösende Protein beim eigenen Haustier im besten Fall gleich vermieden werden. In Europa und den USA soll der Impfstoff im Jahr 2022 auf den Markt kommen.